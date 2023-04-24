ضربة صاروخية روسية تدمّر مواقع مرتزقة (الفيلق الجورجي) وإسقاط 38 مسيرة أوكرانية

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن ضربة صاروخية بمنظومة “إسكندر” العالية الدقة دمّرت مواقع مرتزقة “الفيلق الجورجي” في جمهورية دونيتسك الشعبية، بينما تم القضاء على مئات المسلحين الأوكرانيين خلال العمليات المستمرة على محاور القتال.

وجاء في بيان للوزارة اليوم أن القوات المسلّحة الروسية قامت بتصفية ما يصل إلى 60 عنصراً مسلّحاً من “الفيلق الجورجي” بضربة صاروخية من منظومة إسكندر أصابت مستودعاً للأسلحة ونقطة لتمركز الأفراد من الجيش الأوكراني والمرتزقة الذين اختبؤوا بمكتبة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بينما أصيب حوالي 20 من المرتزقة بجروح خطيرة، وتم تدمير 15 وحدة من المعدات العسكرية.

وعلى محور كوبيانسك، تم القضاء على مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين وتدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 92.

وقتل أكثر من 70 جندياً بينما تم إحباط نشاط مجموعتين أوكرانيتين أخريين للتخريب والاستطلاع والقضاء على 60 جندياً على محور كراسني ليمان.

وفي مدينة أرتيوموفسك، استمرّت عمليات الفصائل الهجومية الروسية في الأحياء الغربية وذلك بدعم من القوات المحمولة جواً وسلاح الجو والمدفعية، حيث تجاوز عدد قتلى القوات الأوكرانية هناك 280 من الجنود والمرتزقة.

وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، تم تحييد مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين وإصابة مستودعي ذخيرة تابعين للواء الآلي 65 ولواء الدفاع الإقليمي 102، إضافة إلى مقتل أكثر من 20 جندياً، بينما تم القضاء على 40 جندياً أوكرانياً على محور خيرسون، وتم تدمير مدفع “إم 777” أمريكي الصنع.

كذلك استهدفت المدفعية والصواريخ وسلاح الجو الروسي 92 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 126 منطقة، بينما أسقطت وسائط الدفاع الجوي 38 مسيرة أوكرانية فوق مختلف المناطق خلال اليوم الماضي.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة تم تدمير 411 طائرة و228 مروحية و3834 طائرة دون طيار و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و8821 دبابة ومدرّعة أخرى و1094 راجمة صواريخ و4647 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9721 مركبة عسكرية خاصة.

28 total views