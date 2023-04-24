24-أبريل-2023

جريدة البعث

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طبّاع يبحث مع رئيس منظمة الاتحاد والعالم المسيحي توطيد العلاقات التربوية السورية الروسية

بشار المحمد

بحث وزير التربية الدكتور دارم طباع اليوم مع رئيس منظمة الاتحاد والعالم المسيحي أليكس تشيركزوف والوفد المرافق توطيد العلاقات التربوية بين سورية وروسيا.

وخلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق أشار الوزير طباع إلى متانة العلاقات السورية الروسية، ولا سيما في المجال التربوي والثقافي، داعياً إلى أهمية توطيد العلاقات وتقديم أعمال مشتركة بين الطلاب، نظراً لوجود طلاب سوريين يدرسون اللغة الروسية.

بدوره أعرب رئيس المنظمة تشيركزوف عن استعداد المنظمة لدعم المبادرات التي تفيد الجانبين السوري والروسي ومناقشتها ومتابعتها، لافتاً إلى التعاون في مجال تطوير مناهج اللغة الروسية في سورية.

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