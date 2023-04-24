طقس الغد.. أجواء ربيعية دافئة

تميل درجات الحرارة للارتفاع تدريجياً لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً ربيعياً دافئاً بين الصحو جزئياً بشكل عام ومعتدلاً ليلاً، مع تحذير من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون في ساعات الصباح الباكر.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا أحياناً في المناطق الغربية والجنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج. درجات الحرارة المتوقعة …

23 total views