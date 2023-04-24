عبد اللهيان وحسين يبحثان أوضاع المنطقة وتعزيز العلاقات الإيرانية العراقية

بغداد- سانا

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تعزيز أوجه العلاقات الثنائية، وأهمية الارتقاء بآفاق التعاون في كل المجالات إلى ما يلبّي طموح البلدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الجانبين تبادلا خلال اتصال هاتفي بينهما الأفكار بشأن القضايا الإقليمية والدولية، كما تباحثا في تطوّرات الأوضاع بالمنطقة والتحدّيات التي تواجهها وضرورة دعم السلام والاستقرار، من خلال تضافر جهود الأطراف فيها.

من جانبه، عرض عبد اللهيان التطوّرات الأخيرة بين إيران والسعودية، ولاسيما بعد التوصّل إلى اتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، منوهاً بالجهود التي بُذلت للوصول إلى هذا الاتفاق.

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