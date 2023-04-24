على ذمة “المحافظة”.. الجمعيات الأهلية في طرطوس غير فاعلة

طرطوس- دارين حسن

أمام حاجة الناس المتزايدة يوماً تلو الآخر لمساعدات تتضمن مواد غذائية واستهلاكية، تقوم مديرية الشؤون الاجتماعية بطرطوس من خلال عدد “خجول جداً” من الجمعيات الأهلية التابعة لها بتقديم مساعدات مادية وعينية للأسر المحتاجة، علماً أن الحاجة أكبر من الدور الذي تقوم به تلك الجمعيات والحصص التي توزع، مع مطالب بتشميل أكبر عدد من الأهالي المحتاجين، ولاسيما في هذه الظروف والأوقات العسيرة.

ولم يخف عضو المكتب التنفيذي المختص بالمحافظة د. هاني خضور أن أغلب الجمعيات الأهلية التابعة للشؤون الاجتماعية غير فاعلة لأن مبدأ عملها خاطئ، حيث تقوم بتقديم طلبات للحصول على المال، علماً أن دورها يتجلى بتوزيع المساعدات المادية والعينية، متسائلاً: إن لم تكن الجمعيات قادرة على القيام بمهامها لماذا تُشهر بالأساس؟.

مديرة الشؤون الاجتماعية في طرطوس ولادة جلب بيّنت أنه يوجد في طرطوس ١٩٥ جمعية أهلية وست مؤسسات وعشرون فرعاً غير مشهرة متوزعة على كافة أرجاء المحافظة وفق التصنيفات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، موضحة أن كافة البرامج التي تقوم بها الجمعيات هي تحت رقابة وإشراف المديرية وفق قانون الجمعيات رقم /٩٣/ لعام ١٩٥٨ ويحق لها توزيع المساعدات وفق قوائمها والتي تكون قد أجرت دراسة اجتماعية عن الأشخاص المسجلين ضمن هذه القوائم، إلا في الحالات التي يكون فيها نشاط على مستوى المحافظة وتشترك به العديد من الجمعيات مع موافاة المديرية بالقوائم قبل التوزيع وذلك لعدم الازدواجية.

22 total views