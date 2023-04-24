غوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان

نيويورك – موسكو – سانا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من امتداد العنف المتواصل في السودان إلى المنطقة وأبعد منها، مجدداً الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.

ونقلت فرانس برس عن غوتيريش قوله خلال نقاش في مجلس الأمن بشأن التعددية: إن “الوضع في السودان يستمر في التدهور ويجب أن تتوقف أعمال العنف التي تهدد بحريق كارثي داخل السودان قد يمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها”، مشدداً على أنه “يجب علينا جميعاً أن نبذل كل ما في وسعنا لإبعاد السودان عن حافة الهاوية”.

وتأتي تصريحات غوتيريش هذه بعد إعلان الأمم المتحدة عن بقاء رئيس بعثتها فولكر بيرتيس في السودان رغم تسارع عمليات إجلاء الأجانب.

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من المناطق الاخرى مؤخراً اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا بين العسكريين والمدنيين.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تواصل مراقبة الوضع في السودان عن كثب، وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين الروس هناك.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “نواصل مراقبة تطورات الوضع في السودان عن كثب، ونتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين الروس في السودان، بما في ذلك سبل إجلائهم”.

وأجلت دول عدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وإسبانيا والسعودية والأردن ومصر وغيرها دبلوماسييها ورعاياها من العاصمة السودانية، حيث تشهد العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من المناطق الأخرى منذ نحو عشرة أيام اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا بين العسكريين والمدنيين.