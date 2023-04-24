قداسان إلهيان في دمشق والحسكة إحياءً لذكرى “الإبادة الأرمنية”

دمشق – الحسكة – سانا

أُقيم في كنيسة القديس سركيس للأرمن الأرثوذكس بدمشق اليوم قداساً إلهياً إحياء للذكرى الثامنة بعد المئة للإبادة الأرمنية، ترأسه مطران أبرشية دمشق وتوابعها للأرمن الأرثوذكس أرماش نالبنديان.

وشارك في القداس عدد من رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية بدمشق.

وأكد نالبنديان في كلمة في القداس أن ذكرى المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني وصمة عار في ضمير الإنسانية، تذكرنا بأن الإنسان قادر على ارتكاب أبشع الشرور إذا كان هناك تفلت من العقاب والمحاسبة.

وقال نالبنديان: “رغم المكر والنكران يحيي الأرمن اليوم ذكرى الإبادة الأرمنية يوم قررت السلطات العثمانية قتل الروح والفكر والعلم الأرمني وليس الشعب الأرمني فقط، عندما اعتقلت قادة الرأي والسياسة والثقافة والنضال من الأرمن وأبادت الملايين، لكنها أخفقت لأن روح وقلب الأرمن لا يزال يخفق في القلوب”.

وأضاف نالبنديان: “نضيء اليوم شمعة احتراما وتقديرا لذكرى شهدائنا الذين ارتقوا بإجرام العثماني إلى رتبة القداسة، وذلك في أول وأبشع إبادة جماعية شهدها التاريخ الحديث، وبقيت من دون عقاب ومن دون اعتراف من قبل مرتكبها وورثته الأتراك، الأمر الذي يشجع على تكرارها في حق شعوب أخرى غير آبهين بالنتائج والمحاسبة”.

وأكد نالبنديان أن “الشعب الأرمني لن يستكين حتى تحقيق العدالة وجعل الوريث العثماني يعترف بالإبادة”.

وختم نالبنديان كلمته بالقول: “نحن على ثقة تامة بأن قيامة وطننا من رماد الموت ستتحقق قريباً، وتعود سورية كما كانت متعافية قوية حاضنة لجميع أبنائها، بهمة جيشنا العربي السوري البطل، وبتوجيه من قائده السيد الرئيس بشار الأسد”.

بعد ذلك قام نالبنديان والحضور بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء في باحة الكنيسة، بينما عزف كشاف الكنيسة النشيدين الوطنيين لسورية وأرمينيا ولحني الشهيد ووداعه، وتلا الحضور صلاة طلب شفاعة شهداء الإبادة الأرمنية القديسين.