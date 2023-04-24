مؤسسة حلج الأقطان تنهي عمليات الحلج لهذا الموسم

دمشق – رحاب رجب

أكد رامي سلوم مدير المؤسّسة العامة لحلج وتسويق الأقطان أن كمية الأقطان المحبوبة المستلمة لموسم 2022/2023 بلغت (14373) طناً قائمة، تمّ فيها حلج كمية /8169/ طن قطن محبوب من 1/1/2023 ولغاية 31/3/2023 حيث نتج عنها كمية /2875/ طن قطن محلوج وكمية /4564/ طن بذور قطن. وأضاف سلوم أن عمليات الحلج انتهت لكامل الأقطان المحبوبة المستلمة هذا الموسم.

وحول خطة المبيعات الداخلية للمؤسسة، بيّن سلوم أنها بدأت من بداية العام ولغاية 31/3/2023 وشملت القطن المحلوج، حيث قامت المؤسسة بتأمين احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان المحلوجة للقطاعين العام والخاص، وقد بلغت الكمية /1527/ طناً. وفيما يخصّ بذور القطن لفت سلوم إلى أن البذور الصناعية تمّ بيعها لشركات الزيوت، والبذور الزراعية للمؤسسة العامة لإكثار البذار، وبلغت /2084/ طناً.

وبيّن مدير المؤسسة أن الطاقة الإنتاجية السنوية المتاحة حالياً /147015/طن قطن محبوب خلال 180 يوم عمل موزعة على محالج المنطقة الوسطى ومحلج تشرين بحلب.

وبالنسبة للصعوبات التي تعاني منها المؤسسة، أشار سلوم إلى النقص في الآليات والسيارات الشاحنة والتجهيزات الهندسية المختلفة نتيجة سرقتها وتدميرها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، إضافة للنقص الكبير الحاصل في الكوادر المختصة، حيث لم يتمّ تنظيم مسابقة خاصة لتعيين الفئة الأولى والثانية في المؤسسة منذ العام 2002 إضافة لتسرب عدد كبير من الكوادر خلال الفترة الماضية لأسباب مختلفة.

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