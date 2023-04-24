24-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

13 هزّة ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية

بشار المحمد

أعلن المركز الوطني للزلازل عن تسجيل 13 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزتين على الحدود السورية التركية إحداهما شمال حلب بـ 50 كم وبقوة 2 درجة على مقياس ريختر، والثانية شمال غرب حلب بـ 52 كم بقوة 2.1 درجة، مضيفاً: إنه تم رصد 3 هزات في لواء اسكندرون بقوة 1.7 و 2.5 و 2.1 درجة، و 6 هزات في تركيا، وهزة في البحر المتوسط، وأخرى شرق البلاد، مبيناً أن الهزات حصلت على أعماق مختلفة وصلت إلى 142.7 كم.

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