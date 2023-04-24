13 هزّة ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن المركز الوطني للزلازل عن تسجيل 13 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكر المركز أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزتين على الحدود السورية التركية إحداهما شمال حلب بـ 50 كم وبقوة 2 درجة على مقياس ريختر، والثانية شمال غرب حلب بـ 52 كم بقوة 2.1 درجة، مضيفاً: إنه تم رصد 3 هزات في لواء اسكندرون بقوة 1.7 و 2.5 و 2.1 درجة، و 6 هزات في تركيا، وهزة في البحر المتوسط، وأخرى شرق البلاد، مبيناً أن الهزات حصلت على أعماق مختلفة وصلت إلى 142.7 كم.
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