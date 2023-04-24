3000 هكتار المساحات المزروعة بمحصول القطن في الحسكة

يواصل فلاحو محافظة الحسكة زراعة أراضيهم بمحصول القطن تطبيقاً للخطة الزراعية الفرعية، ليبلغ مجموع المساحة المزروعة بالمحصول الاستراتيجي 3300 هكتار حتى تاريخه.

وتستمر عمليات زراعة المحصول الاستراتيجي منذ مطلع الشهر الحالي وحتى منتصف الشهر القادم، حيث يقبل الفلاحون على زراعة القطن كمحصول صيفي رئيسي في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي التي تتوافر فيها موارد مائية ثابتة، إضافة إلى محاصيل الخضار الصيفية، وقد تحسن واقع تخزين المياه في المسطحات المائية والمياه الجوفية في المحافظة ما يسهم في استكمال تطبيق الخطة الزراعية الفرعية الخاصة بمحصول القطن.