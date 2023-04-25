إصابة مستوطن في عملية بطولية للمقاومة الفلسطينية شمال رام الله

الأرض المحتلة – وكالات:

رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة نفّذت المقاومة الفلسطينية اليوم عملية بطولية شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية، أسفرت عن إصابة مستوطن.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مقاومين يستقلون سيارة أطلقوا النار على تجمع للمستوطنين في منطقة عيون الحرامية شمال رام الله، ما أدى إلى إصابة مستوطن فيما تمكن المقاومون من الانسحاب، وكثّفت قوات الاحتلال تواجدها في المنطقة، وأغلقت بوابة الجلزون على الطريق الواصل بين رام الله والبيرة بالضفة.

وبذلك يرتفع عدد العمليات البطولية التي نفّذتها المقاومة الفلسطينية ضدّ الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إلى 17 عملية مستهدفةً إياه في “تل أبيب” والقدس ومناطق عدة بالضفة، أسفرت عن مقتل 19 مستوطناً وجندياً للاحتلال وإصابة نحو 50.

إلى ذلك تعرّضت مواقع “إسرائيلية” على شبكة الإنترنت لهجماتٍ إلكترونية يومي الإثنين والثلاثاء، منها مواقع “الموساد” و”مؤسسة التأمين”، وجامعة “تل أبيب”، وشركة المياه “مكوروت”، وصحيفة “جيروزاليم بوست”، ما أدى إلى توقفها عن العمل.

في الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال عدّة أحياءٍ في مدينة قلقيلية وضاحية اكتابا في طولكرم، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

وتفرض قوات الاحتلال منذ ثمانية عشر يوماً حصاراً على منطقة الأغوار الشمالية، وتغلق غالبية الطرق المؤدية إلى أراضي الفلسطينيين الزراعية، إضافةً إلى تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير، ويعيق إغلاق هذه الطرق سير الحياة اليومية للفلسطينيين، كما أنها تعد ممرات أساسية للوصول إلى أراضيهم الزراعية، وإيصال محاصيلهم إلى الضفة الغربية وتسويقها، ما أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة بالمزارعين.

كذلك تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض حواجز عسكرية على مداخل مدينة أريحا، من عدة جهات، لليوم الرابع على التوالي.

من جانبهم جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولاتٍ استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال التي كثّفت تواجدها داخل المسجد وعند أبوابه، واقتحمت مصلى باب الرحمة، واعتقلت أحد حراس المسجد.

من جانبٍ آخر، حذّرت مؤسسة “مهجة القدس” من استشهاد الأسير خضر عدنان بعد وصول حالته الصحية إلى مرحلة حرجة جداً، مشيرةً إلى أن الأسير أصبح أشبه بهيكل عظمي، “وهو يعاني إغماء متكرراً، ويحتضر”.

بدورها، أكّدت زوجة الأسير عدنان أن الاحتلال يمنع الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي.

ويستمر الأسير خضر عدنان في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ80 على التوالي، وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عدنان في 5 شباط الماضي، بعد دهم منزله في بلدة عرابة جنوب جنين، وما زال موقوفاً، علماً أنّه خاض 5 إضرابات سابقة، منها 4 إضرابات رفضاً لاعتقاله الإداري، كما تعرّض للاعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه نحو 8 سنوات في معتقلات الاحتلال، معظمها رهن الاعتقال الإداري.

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