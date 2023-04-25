إنتاج 1.5 مليون غرسة حراجية لموسم 2022-2023

نفذت مديرية الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كامل خطتها الإنتاجية لموسم 2022- 2023 بإنتاج 1.5 مليون غرسة حراجية متنوعة.

ويشار إلى أن عدد الغراس الحراجية التي كانت جاهزة للبيع والتوزيع منذ بداية الموسم بلغ 4671262 غرسة حراجية، منها ما هو منتج حديثاً وما هو مدور من السنوات السابقة، حيث تم توزيع 1.1 مليون غرسة منها مجاناً ضمن حملة توزيع الـ 5 غراس مجانية للمواطنين في جميع المحافظات، إضافةً إلى منح موافقات مجانية للجهات العامة والاتحادات والنقابات بحوالي 238725 غرسة، كما أنه تم بيع 412 ألف غرسة بأسعار تشجيعية للمواطنين.

كذلك بلغت الخطة الإجمالية للتحريج لهذا الموسم بلغت 2230 هكتاراً تم خلالها زراعة 1011829 غرسة من أنواع متعددة وملائمة مناخياً للمواقع الحراجية، مع التركيز على الأنواع محلية الانتشار والأنواع المدخلة والتي أثبتت جدارتها خلال السنوات السابقة مثل الصنوبر البروتي، والحلبي، والثمري، والسرو دائم الخضرة، والسنديان العادي والبلوطي، والأرز اللبناني، والشوح، والغار النبيل، والخرنوب، والسماق، والزعرور، واللوز الشائع، والبطم الأطلسي، والطرفاء المفصلية، والكازورينا، والأزدرخت، والفلفل المستحي، والزيزفون، والروبينيا، والكستناء، كما أن المساحات المحروقة سابقاً والمحرجة في هذا الموسم بلغت 930 هكتاراً، زُرعت بحوالي 396138 غرسة، بينما بلغت المساحات المعاد تحريجها (رفع كثافة، ترقيع، تعديات) حوالي 1316 هكتاراً، حيث زُرعت بحوالي 6125518 غرسة.