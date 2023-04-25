ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلية  

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 4 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله يوم أمس، وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 414 ألف ليرة، وسعر شراء 413 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 354857 ليرة و353857 ليرة سعر شراء.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 15 مليوناً و495 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 ملايين و542 ألف ليرة.

ويعود ذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً، حيث ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم، مدعومة بتراجع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع للتنبؤ بخطوة مجلس الاحتياطي الفدرالي التالية فيما يخص سعر الفائدة.

كذلك فإن أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفعت 0.4 بالمئة إلى 1996.99 دولاراً للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2005.50 دولارات. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ما يزيد جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

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