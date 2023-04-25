25-أبريل-2023

جريدة البعث

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استشهاد وإصابة خمسة أطفال بانفجار لغم زرعه الاحتلال الأمريكي بريف الحسكة

بشار المحمد
الحسكة – سانا

استشهد ثلاثة أطفال وأصيب آخران في محيط بلدة تل تمر، جراء انفجار لغم أرضي زرعه الاحتلال الأمريكي في محيط قاعدته بمنطقة قسرك شمال مدينة الحسكة.

وأشارت مصادر أهلية إلى أن لغماً أرضياً زرعته قوات الاحتلال الأمريكي لتحصين قاعدتها بمنطقة قسرك 20 كم شرق تل تمر بريف الحسكة انفجر بمجموعة من الأطفال كانوا يجمعون حجارة بازلتية للبناء في المنطقة، لافتةً إلى أن الانفجار أدى إلى استشهاد طفلتين مباشرة، وتم نقل الآخرين إلى مشفى تل تمر ليتوفى طفل ثالث لاحقاً، جراء الإصابة البالغة، فيما لا يزال الطفلان الآخران في حالة حرجة.

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