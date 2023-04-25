25-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

الجو صحو بشكل عام

بشار المحمد

تميل درجات الحرارة للارتفاع تدريجياً لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ربيعياً دافئاً وصحواً بشكل عام ومائلاً للبرودة ليلاً، وخاصة في المناطق الجبلية، ويحذر من تدني درجات الحرارة وحدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية العالية ومن تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة أحيانا في المناطق الغربية والجنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

  الثلاثاء الأربعاء الخميس
دمشق 25 /10 27 /12 26 / 12
القنيطرة 18 /8 19 /10 19 /10
درعا 24 /10 26 /12 26 /12
السويداء 20 /8 21 /10 21 /10
حمص 22 /8 23 /9 22 /10
حماة 26 /10 26 /11 25 /12
الحسكة 26 /13 28 /14 30 /14
اللاذقية 25 /14 24 /13 25 /14
طرطوس 23 /14 22 /13 23 /14
حلب 25 /10 25 /11 26 /11
إدلب 24 /10 24 /11 23 / 11
دير الزور 28 / 15 30 / 16 30/ 16
الرقة 27 / 13 28 / 14 28 / 14

 18 total views

اقرأ أيضاً

العمل على تأمين مقر للسكن الجامعي بالقنيطرة

بشار المحمد

فنزويلا وكولومبيا تستأنفان الرحلات الجوية بعد انقطاع لأكثر من عامين

محمد عباس

وفاة المخرج وصانع الرسوم المتحركة الشهير رالف إغلستون

محمد عباس