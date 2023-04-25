الجيش الروسي يقضي على 645 جندياً أوكرانياً ويدمّر 15 مسيرة

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على 645 جندياً أوكرانياً وأسقطت 15 طائرة مسيّرة، ودمّرت عدداً من المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية خلال العمليات القتالية يوم أمس.

فقد أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، وتم صد أعمال 4 مجموعات تخريب واستطلاع في جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خاركوف.

وبلغت خسائر العدو في محور كوبيانسك ما يصل إلى 65 جندياً وتم تدمير مدرّعتين قتاليتين وشاحنة بيك آب واحدة، إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة اللواء الآلي رقم 67 التابع للقوت الأوكرانية بالقرب من قرية تيرنوفايا بمنطقة خاركوف.

وفي اتجاه محور كراسنوليمان، أحبطت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة الروسية الهجوم المضاد للعدو في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وألحقت خسائر تصل إلى أكثر من 80 جندياً أوكرانياً، وتم تدمير مدرّعتي مشاة ومدفع هاوتزر (دي 20).

وفي اتجاه محور دونيتسك، دمّرت القوات الروسية وحدات القوات الأوكرانية في الجزء الغربي من مدينة أرتيموفسك ومنعت محاولات العدو لنقل الاحتياطات إليها.

وألحقت خسائر بين صفوف العدو المتقدمة لشنّ هجوم مضاد في مناطق وحدات القوات الأوكرانية في مناطق قرى بوغدانوفا وريد وستوبوتشكي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 360 جندياً أوكرانياً ومرتزقاً، وتم تدمير 7 مدرعات قتالية للمشاة و8 مدرعات قتالية و7 مركبات ومدفع هاوتزر (دي 20) ومدفعي (غفوزديكا).

وفي اتجاه محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية خسائر تقدّر بـ120 جندياً وتم تدمير مدرعة قتالية للقوات الأوكرانية و9 مركبات ومدفع هاوتزر (دي 20) و(مستا بي)، إضافة إلى مدفع ذاتي من طراز (أكاتسيا).

وفي اتجاه خيرسون، قضت القوات الروسية على ما يصل إلى 20 جندياً أوكرانياً، وتم تدمير نظام مدفعي (ام 777) أمريكي الصنع.

ووفق بيان الوزارة ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعة (سيلا) الروسية أضراراً بـ98 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران في 124 مقاطعة، وتم تدمير محطة رادار لمنظومة دفاع جوي أوكرانية من طراز (إس-300).

كذلك دمّرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 15 طائرة مسيرة أوكرانية في منطقتي خاركوف وخيرسون وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير 411 طائرة و228 مروحية و3849 طائرة دون طيار و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و8849 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و1094 راجمة صواريخ متعدّدة و4655 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون و9762 مركبة عسكرية خاصة تابعة للقوات الأوكرانية.

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