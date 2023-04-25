الدفاع الروسية: أعمال كييف الإرهابية تهدد تمديد صفقة الحبوب

موسكو – سانا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الأعمال الإرهابية التي يقوم بها نظام كييف تعرض تمديد صفقة الحبوب التي تنتهي في الـ 18 من أيار المقبل للخطر.

ونقلت قناة RT عن الوزارة قولها في بيان “هاجمت قوات نظام كييف في الـ 23 من آذار والـ 24 من نيسان الجاري أسطول البحر الأسود والبنية التحتية المدنية في شبه جزيرة القرم بالزوارق المسيرة في منطقة المعبر الإنساني الذي فتحه الأسطول الروسي، لتصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا في إطار اتفاقية إسطنبول للحبوب”.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأعمال الإرهابية تعني مخالفة نظام كييف للالتزامات التي تخص عدم المساس بالممر الإنساني المذكور.

وتتضمن صفقة الحبوب التي وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في الـ 22 من تموز 2022 تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر ثلاثة موانئ من خلال ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، فيما حاول نظام كييف استهداف القوات الروسية في هذا الممر أكثر من مرة.