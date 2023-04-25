25-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

الرئيس تبون يستقبل سفير سورية لدى الجزائر بمناسبة انتهاء مهامه

بشار المحمد
الجزائر – سانا

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم سفير سورية لدى الجزائر نمير وهيب الغانم، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية “واج” نقلاً عن بيان للرئاسة أن اللقاء جرى بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور مدير ديوان الرئاسة محمد النذير العرباوي.

وقال الغانم في تصريح عقب اللقاء: “لقد تشرّفت بلقاء الرئيس عبد المجيد تبون في زيارة وداعية لسيادته مع انتهاء مهامي كسفير للجمهورية العربية السورية في الجزائر، وقد استمعت منه إلى رؤيته الثاقبة في كل ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية وخاصة العربية منها”، موضحاً أن قيادتي البلدين حريصتان على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مصاف علاقات نموذجية تكون قدوة للعلاقات العربية العربية، كما أشار إلى أن سورية لن تنسى وقوف الجزائر إلى جانبها في محنتها القاسية، معرباً عن أمله باستمرار التقدّم والازدهار للجزائر، وأن تبقى شامخة وعظيمة وقوية.

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