“الزراعة” تكافح حشرة السونة في 2743 هكتاراً من القمح.. والمكافحة مجانية

دمشق- البعث

تستمر عمليات مكافحة حشرة السونة في حقول القمح، حيث بلغ إجمالي المساحة المكافحة حتى الآن في جميع المحافظات 2743 هكتاراً، بينما بلغت المساحة المكافحة ضد الصدأ 168 هكتاراً، و78286 هكتاراً ضد القوارض، و6594 هكتاراً ضد دودة الزرع، و13301 هكتار ضد الأعشاب الضارة.

وأشار مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة، الدكتور إياد محمد، إلى أن الفرق الفنية في المحافظات تتابع عمليات التحري في الحقول لرصد أي إصابة ومكافحتها في حال بلغت العتبة الاقتصادية، داعياً الفلاحين للإبلاغ عن أية مشاهدة لحشرة السونة أو الصدأ الأصفر لأقرب وحدة إرشادية أو دائرة الوقاية في مديرية الزراعة.

وأكد محمد أن المكافحة مجانية، حيث يتمّ تقديم المبيدات والتجهيزات والآليات اللازمة، لافتاً إلى أنه تتم حالياً مراقبة حركة حشرة الجراد الصحراوي ومتابعة انتشارها على المستوى الإقليمي، والوزارة اتخذت كافة التحضيرات والتجهيزات لمكافحتها في حال وصولها إلى سورية من المرشات وطائرتين زراعيتين والمبيدات اللازمة.

وفي السياق ذاته، تستمر مديرية زراعة درعا من خلال الفنيين في دائرة وقاية النبات والدوائر الزراعية والوحدات الإرشادية بعمليات التحري عن الآفات ضمن حقول القمح في المحافظة ومكافحتها عند وصولها إلى العتبة الاقتصادية للضرر، حيث بلغت المساحات المكافحة ضد حشرة السونة لغاية تاريخه 270 هكتاراً موزعة على الحقول في دائرتي نوى والصنمين.

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