المهندس عرنوس: 4500 أسرة بإمكانها المباشرة بأخذ القروض لتداعيات الزلزال

أكد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء أن “الإطار النهائي الزماني لمواقع الإقامة المؤقتة هو نهاية كانون الأول من العام الجاري”، لافتاً إلى أن” 4500 أسرة حتى اللحظة بإمكانها المباشرة بأخذ القروض المخصصة للتعامل مع تداعيات الزلزال”.

وتابع: إننا “نعمل على تأمين فرص عمل للمتضررين من الزلزال ومستمرون بتقديم التسهيلات لإعادة تشغيل المنشآت الاقتصادية المتضررة”، مؤكداً أن “حقوق المتضررين من الزلزال الذين فقدوا وثائقهم الثبوتية محفوظة وسيتم تقديم التسهيلات اللازمة لإعادة استصدارها”، ومضيفاً: إنه “يتم تعويض الفاقد التعليمي في المناطق المتضررة من الزلزال وسيتم إخلاء المدارس المستخدمة كمراكز إيواء في آب القادم”.

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