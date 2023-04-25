بيلاروسيا: الانتقال إلى التعددية القطبية يتحقق سواء أرادت بعض الدول أم لا

أكد مندوب بيلاروس لدى الأمم المتحدة فالنتين ريباكوف أن انتقال العالم إلى التعددية القطبية يجري الآن على الرغم من محاربة ومقاومة بعض الدول لذلك.

ونقلت نوفوستي عن ريباكوف قوله للصحفيين عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي مساء الإثنين: إنه “بطريقة أو بأخرى سواء أراد البعض ذلك أم لا، يحدث الانتقال إلى التعددية القطبية بكفاح شاق، رغم مقاومة تلك البلدان التي تحاول محاربة الانتقال بكل طريقة ممكنة”، مضيفاً: إنه “من الواضح للجميع أن عملية التحول جارية ولا يمكن إيقافها، وربما لهذا السبب يتم استخدام الأساليب العنيفة كالعقوبات التي تفرض ضد بيلاروس وغيرها من الدول”.