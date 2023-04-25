تسويق 25 ألف طن من الخضار الشتوية في الحسكة

ويشار إلى أن إنتاج الفلاحين من مختلف أصناف الخضار الشتوية للموسم الحالي كان جيداً وموافقاً للخطة الزراعية الفرعية الموضوعة، واستطاع تأمين حاجة أبناء المحافظة منها خلال الفترة الممتدة منذ تشرين الثاني الماضي وحتى بدايات الشهر الحالي، كما ساهم في استقرار أسعار مبيعها في الأسواق وانخفاضها على مراحل، والآن فإن محافظة الحسكة على موعد مع بدء إنتاج الخضار الصيفية خلال الفترة الممتدة من منتصف الشهر القادم، والذي يستمر عادة حتى شهر أيلول ليساهم كذلك في تأمين حاجة المحافظة من مختلف أصناف الخضار.