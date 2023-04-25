25-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

تسويق 25 ألف طن من الخضار الشتوية في الحسكة

بشار المحمد

أنهى فلاحو محافظة الحسكة تسويق إنتاج أراضيهم المزروعة بالخضار الشتوية، لتبلغ الكميات المنتجة والمسوقة 25 ألفاً و200 طن.

ويشار إلى أن إنتاج الفلاحين من مختلف أصناف الخضار الشتوية للموسم الحالي كان جيداً وموافقاً للخطة الزراعية الفرعية الموضوعة، واستطاع تأمين حاجة أبناء المحافظة منها خلال الفترة الممتدة منذ تشرين الثاني الماضي وحتى بدايات الشهر الحالي، كما ساهم في استقرار أسعار مبيعها في الأسواق وانخفاضها على مراحل، والآن فإن محافظة الحسكة على موعد مع بدء إنتاج الخضار الصيفية خلال الفترة الممتدة من منتصف الشهر القادم، والذي يستمر عادة حتى شهر أيلول ليساهم كذلك في تأمين حاجة المحافظة من مختلف أصناف الخضار.

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