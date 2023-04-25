رئيس أوزبكستان: العلاقات مع روسيا وصلت إلى الشراكة الكاملة

طشقند – سانا:

أكد رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف أن بلاده وروسيا طورتا من علاقاتهما خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى الشراكة الكاملة على الرغم من الظروف الصعبة.

ونقلت وكالة “تاس” عن ميرضيائيف قوله اليوم في كلمة أمام المشاركين في المعرض الصناعي الدولي (إينوبروم آسيا الوسطى) المقام في طشقند وتلاها نائبه جمشيد خوجاييف: “إنه تم الحفاظ على نمو مطرد في التجارة المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون بين الشركات الرائدة في البلدين”.

وأشار ميرضيائيف إلى أن عدد المشروعات المشتركة مع روسيا آخذ في الازدياد، وتصل حافظة المشاريع الاستثمارية إلى عشرات المليارات من الدولارات، لافتاً إلى أنه أقيمت شراكات وثيقة بين مناطق البلدين والتي لديها إمكانات كبيرة للتفاعل العملي، وكأمثلة على التعاون الأوزبكي الروسي الفعال تم إنشاء مجمعات صناعية في منطقتي طشقند وجيزاك في أوزبكستان.