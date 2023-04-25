رغم التحذير .. المعابر المخالفة تتسبب بحادث ثاني

اللاذقية – مروان حويجة

حذرت ” البعث ” قبل أيام من احتمال تكرار الحوادث المؤسفة في المعابر غير النظامية على محور الخطّ الحديدي ، وللأسف جاء حادث اليوم الذي أودى بحياة سائق دراجة نارية في العقد السادس من عمره ليضع هذا الواقع الماساوي أمام مسؤولية الجهات المعنية وضرورة الإسراع بإجراء المعالجة الضرورية لهذه المعابر التي لاتزال تلقي بشبح الخطر الداهم على الأرواح البشرية ، وهذا ما حصل اليوم جراء اصطدام دراجة ناريّة مع قطار الركاب بالقرب من مطحنة جبلة ، عند تقاطع الفوّار ما أدى الى وفاة سائقها 58 عاماً ونقله الى المشفى الوطني في جبلة ، وكالعادة جددت إدارة الخطوط الحديدية التنويه والتحذير بالالتزام بعبور الخط الحديدي من المعابر النظامية المعتمدة ، وضرورة ضرورة التوقف والانتباه والتأكد من خلوه حرصاً على سلامتهم وأمانهم ، وهنا لابدّ من التأكيد مجدداً على الإقلاع بحزمة إجراءات المعالجة التي أسفرت عنها أعمال الكشف الميداني على محور الخط الحديدي وتحديد المواقع التي تستوجب المعالجة في ضوء ما خلصت إليه اجتماعات اللجان المعنية وضرورة الإسراع بالإطار التنفيذي للإجراءات التي تقطع الطريق على المخاطر والحوادث وذلك من خلال الحلول التي جرى طرحها واقتراحها كإنشاء معابر هوائية أو أنفاق حسب طبيعة الأرض والتربة ، لأنّه لايكفي التركيز على التوعية والتحذير والحضّ على الالتزام بالمرور من المعابر النظامية المعتمدة للعبور بوجود الحراس والحواجز المتحركة عند مرور القطار ، لأنّ المعابر غير النظامية لطالما بقيت قائمة وبدون إغلاق فستبقى مصيدة حقيقية جراء اللجوء إلى عبورها لاستسهال المرور منها واختصار المسافات والوقت والجهد وبالتالي تعريض العابرين حياتهم للخطر كما حصل اليوم وقبل أسابيع ومثل ذلك مرات عديدة هذا العام وماقبله .

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