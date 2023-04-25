25-أبريل-2023

جريدة البعث

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روسيا ترسل طائرة مساعدات لمتضرري الزلزال في سورية

بشار المحمد
موسكو – سانا

أرسلت وزارة الحالات الطارئة الروسية اليوم طائرة جديدة تحمل على متنها 17.8 طناً من المساعدات الإنسانية المخصصة لمتضرري الزلزال في سورية.  وقالت سفارة سورية في موسكو: “إن هذه الشحنة التي قامت السفارة بتجميعها وفرزها مقدمة من أبناء الجالية السورية ومن الشعب الروسي الصديق”.

وهذه هي الطائرة التاسعة التي تحمل مساعدات جمعتها السفارة السورية في موسكو، ويتم إرسالها عبر وزارة حالات الطوارئ الروسية، حيث نقلت إلى سورية حتى الآن 172 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

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