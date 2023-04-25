روسيا: سنقدّم احتجاجاً على عدم إصدار واشنطن تأشيراتٍ لصحفيينا

موسكو – سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا ستحتج لدى واشنطن على عدم إصدارها تأشيرات دخول للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية سيرغي لافروف إلى نيويورك.

ونقل موقع RT عن ريابكوف قوله للصحفيين: إن “الجهات المختصة ستحدّد مستوى خطوتنا تجاه هذا التصرّف الأمريكي”، مضيفاً: “الوفد الروسي ما زال موجوداً في موسكو، ولكننا سنقوم بخطوتنا، وسنقدّم احتجاجاً بهذا الصدد، وسنعبّر عن رفضنا لما يحدث”.

يذكر أن وزير الخارجية سيرغي لافروف وصل أمس إلى مقر الأمم المتحدة، ليترأس جلسات مجلس الأمن الدولي ولم يرافق الصحفيون الوزير في رحلته، بعد أن رفضت واشنطن إصدار التأشيرات لهم.

من جانب آخر وفي معرض تعليقه على تصريحات رئيس استخبارات النظام الأوكراني كيريل بودانوف، حول تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، قال ريابكوف: إن موسكو تفعل كل ما بوسعها لضمان عودة الجنود الروس الذين وقعوا في الأسر إلى ديارهم.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمّت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.