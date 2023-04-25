سورية: من المؤسف ألّا يحرّك المجلس ساكناً لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في بيان أمام الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن ألقاه بالنيابة مندوب سورية الدائم السفير بسام صباغ أنه من المؤسف ألا يحرك المجلس ساكناً لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي أو لا يسمح له بذلك جراء الدعم والحصانة اللذين توفرهما بعض الدول دائمة العضوية لـ “إسرائيل”.

وأضاف الوزير المقداد أن سورية تدين بشدة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى وتستنكر استمرار الصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال الهادفة إلى إشعال المنطقة ودفعها إلى مستويات أعلى من التوتر وعدم الاستقرار.

وبين المقداد أن أزمات الاحتلال المتكررة تدفع قادته الفاشلين إلى تصدير هذه الأزمات من خلال شن اعتداءات على الشعب الفلسطيني وعلى الأراضي السورية في تكريس لنهج قانون القوة وشريعة الغاب.

وأوضح أنه من المؤسف أن البعض يساوي بين القاتل والضحية.. بين قوة احتلال وشعب واقع تحت الاحتلال ومحروم من أبسط حقوقه كالحق في الحياة ثم يطلب من الطرفين “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.

وأشار الوزير المقداد إلى أن “إسرائيل” هي السبب الوحيد لاستمرار مأساة الشعب الفلسطيني حيث هجرتهم من أرضهم تحت وطأة القتل والمجازر والترهيب والاستيلاء على الممتلكات وهدم المنازل وحولتهم إلى لاجئين في شتى أصقاع الأرض.

وشدد المقداد على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة لا تنفصل عن ممارساته في الجولان السوري المحتل فهو يرتكب بحق أهله أبشع الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من اعتقال وقتل وتهجير وتوسيع عمليات الاستيطان.

يتبع..