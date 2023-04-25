طاقم تحكيم أجنبي لمباراة “أهلي حلب” و”جبلة” بانتظار الحضور الجماهيري

حلب- محمود جنيد

تشهد الجولة المقبلة من الدوري الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة القادم مواجهة مفصلية بنقاط مضاعفة بين أهلي حلب متصدّر ترتيب فرق الدوري بثمانٍ وعشرين نقطة، وضيفه جبلة صاحب المركز الرابع بست وعشرين نقطة مع عدد مباريات أقل لعبها جبلة.

إدارة نادي أهلي حلب طلبت وبموجب كتابين رسميين رُفعا إلى اتحاد اللعبة تكليف طاقم تحكيم أجنبي للمباراة الحساسة، وبدوره اتحاد كرة القدم وكما أكد رئيسه صلاح الدين رمضان لـ “البعث” ليس لديه أي مانع من ذلك شريطة أن يذكر نادي أهلي حلب في كتابه بأنه مستعد لتغطية تكاليف وأجور الحكام كافة. وإلى ذلك، فقد أكد عضو إدارة نادي أهلي حلب مسؤول كرة القدم، أيمن حزام، أن إدارة النادي أعادت تسطير كتاب جديد لاتحاد الكرة ضمّنته استعدادها لدفع أجور الحكام الأجانب وقيمتها ثلاثة آلاف دولار، أي أن مباراة الجمعة سيقودها طاقم تحكيم أجنبي، حسب الحزام.

وبالنسبة للحضور الجماهيري، أوضح عضو إدارة أهلي حلب أن الإدارة رفعت كتاباً بهذا الخصوص للاتحاد الرياضي العام بانتظار الردّ.

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