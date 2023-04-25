لافروف: واشنطن تحوّل الانتباه عن الشرق الأوسط عبر استغلالها حرب أوكرانيا

نيويورك – وكالات:

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إنّ واشنطن تريد أن تكون الراعي الوحيد للتسوية في الشرق الأوسط، على الرغم من فقدانها مكانتها المحايدة.

وأكد لافروف خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، لمناقشة التوترات في الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أنّ “واشنطن تدّعي أنّها الراعي الوحيد لعملية التسوية في الشرق الأوسط، ولا تخجل من حقيقة أنّها فقدت منذ فترة طويلة الحياد والنزاهة اللذين لا غنى عنهما للوسيط النزيه، خاصةً بعد القرارات المعروفة لإدارة ترامب التي تتعارض بشكلٍ مباشر مع قرارات مجلس الأمن الدولي والتي لم تُلغها إدارة بايدن”.

وتابع: إنّ “واشنطن تستغل قضية أوكرانيا لكسب الدول النامية إلى جانبها من خلال التهديدات وتحويل الانتباه عن الشرق الأوسط ومناطق أخرى من جنوب الكرة الأرضية”.

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أنّ واشنطن وبدلاً من المساعدة في استعادة الأفق السياسي، تواصل هي والاتحاد الأوروبي المحاولات الهدامة لاستبدال العالم الحقيقي ببعض الإجراءات الاقتصادية الجزئية، وتسعى إلى تعزيز التطبيع العربي “الإسرائيلي”، كما وتتجاوز الحلّ العادل للقضية الفلسطينية.

وأضاف لافروف: إنّ “اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، المكونة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، سقطت ضحية لمثل هذه الأعمال أيضاً”.

ولفت إلى أنّ “تطوّر الأحداث في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس المحتلة، زادت التوتر في المنطقة إلى مستوىً خطر للغاية”.

كذلك بيّن لافروف أنّه منذ بداية العام، استشهد أكثر من 100 فلسطيني، وجرح الآلاف نتيجة الغارات العسكرية في جنين وأريحا ونابلس على خلفية انتهاك مكانة الأماكن المقدسة.

وقال: إنّ “الأزمات التي تهتم الدول النامية بحلّها أصبحت ضحيةً للمعايير المزدوجة والغرائز الاستعمارية للغرب المهووس بالمصالح الأنانية لإملاء مطالبه على العالم بأسره، متجاهلاً ثقافة الشعوب الأخرى وتقاليدها”، مردفاً بقوله: “بشكلٍ عام يسخرون من القانون الدولي”.

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