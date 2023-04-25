لوغفينوف: منظمة شنغهاي تمهّد للانتقال إلى التبادل بالعملات الوطنية

بكين – سانا:

أعلن نائب الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون غريغوري لوغفينوف اليوم وجود خريطة طريق لدى المنظمة للانتقال إلى تسوية التبادلات بالعملات الوطنية.

ونقلت “سبوتنيك” عن لوغفينوف قوله في تصريح اليوم: “العمل جار بجدية وبشكل دقيق في هذا الإطار، العملية ليست سهلة على الإطلاق لأن الدولار كعملة احتياطية عالمية متداخلة بشكل كبير في نظم العملات الوطنية”، لافتاً إلى أنه لا يزال يتعين القيام بالعديد من الإجراءات والمسارات للتخلي تماماً عن الدولار، موضحاً أنه لا وجود حالياً لخطط إدخال عملة موحدة لمنظمة شنغهاي للتعاون، وقال: “هذا السؤال ليس مطروحاً حالياً، وليس هناك هدف محدد بهذا الصدد”.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون التي أسست عام 2001 كلاً من روسيا والصين والهند وباكستان وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان.