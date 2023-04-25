مواهب واعدة في بطولة شطرنج السويداء

السويداء – زياد عامر

أقامت اللجنة الفنية للشطرنج في السويداء بطولة المحافظة للفئات العمرية بمشاركة 35 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية المحافظة، وذلك بهدف انتقاء الفريق الذي سيشارك في الاستحقاقات المحلية القادمة وأهمها بطولة الجمهورية.

رئيسُ اللجنة الفنية للعبة، المهندس رفعت خضر، أكد لـ “البعث” أن البطولة شهدت مستوى فنياً جيداً في جميع الفئات العمرية، مبيناً أن نظام البطولة أقيم بطريقة الدوري الكامل لجميع الفئات باستثناء فئة تحت 8 سنوات للذكور التي كانت منافساتها حسب النظام السويسري من خمس جولات.

وكشف خضر أن البطولة شهدت ظهور مجموعة أسماء موهوبة ستكون على موعد للحصول على إحدى الميداليات في بطولة الجمهورية وأبرزها (يزن وندى ونور جربوع، مرح جمول، ماسة عزام، شام كحل، ميار أبو فخر، أمجد هلال، زين حمزة، عبادة الطويل، عبدالله أبو سعدى، سيف العفيف، تيم أبو ترابي، حمزة نصر).

يُذكر أن نتائج البطولة أسفرت عن فوز يزن جربوع بفئة تحت 6 سنوات، وسيف العفيف بفئة تحت 8 سنوات، وحمزة نصر بفئة 14 سنة، وللإناث نور جربوع لفئة 6 سنوات، وندى جربوع لفئة 8 سنوات، وشام كحل لفئة 14 سنة.

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