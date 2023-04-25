مدفيديف: تقسيم جديد ينتظر أوروبا

موسكو – سانا:

أكّد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف اليوم أن ما يطرحه المتنافسون على رئاسة الولايات المتحدة يظهر أن الوضع هناك “يتطوّر وفقاً لقوانين المأساة التي يمكن أن تتحوّل فيما بعد إلى مهزلة”.

ونقلت “سبوتنيك” عن مدفيديف قوله في حديث مع المشاركين في ماراثون (المعرفة أولاً): “نحن نشهد التفكّك النهائي للنخبة السياسية الأمريكية، حيث يتم نقل السلطة الرئيسية في هذا البلد إلى ما يسمّى الدولة العميقة، ويكون الزعماء هواة يتمتعون بالكاريزما، ولكنهم عاجزون تماماً، أو كبار سنّ ضعفاء”، لافتاً إلى أن هذا “الأمر بات مخيّفاً”.

واعتبر مدفيديف أن خطر تقسيم أوروبا قائم بالفعل اليوم، مشيراً إلى أن “تقسيماً جديداً لأوروبا، هذا ما يخافه الأوروبيون حقاً، وهذا هو التهديد في رأيي، إنه موجود بالفعل”، ومشدّداً على أن المخاطر في هذه الحالة ستكون بالتأكيد أكبر وستكون الأسلحة أكثر قوة، وسيكون هناك العديد من الخسائر المحتملة أكثر مما كانت عليه في الصراعات السابقة.

وحول العلاقة مع روسيا، أوضح مدفيديف أن “ما يسمّى العالم الغربي كان من نواحٍ كثيرة غير عادل مع بلدنا، وليس مستعداً لشراكة متكافئة، لقد طلبنا مراراً وتكراراً من شركائنا السابقين، الذين يشار إليهم الآن في كثير من الأحيان على أنهم أعداء، سماع مخاوفنا الأمنية التي ظهرت بعد تفكّك الاتحاد السوفييتي ولكنهم لم يسمعوا”، مؤكداً أنهم وبدل ذلك حاولوا إضعاف روسيا وأحاطوها بقواعد عسكرية جديدة من الكتلة العسكرية نفسها التي كانت في عداوة مع بلدنا السابق (الاتحاد السوفييتي) لعقود.