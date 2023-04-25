وزراء دفاع سورية وروسيا وإيران وتركيا يبحثون انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية

موسكو – سانا

بحث وزراء دفاع سورية وروسيا وإيران وتركيا في موسكو اليوم، انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وتطبيق الاتفاق حول طريق M4 الدولي.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان لها: “جرى اليوم اجتماع رباعي لوزراء دفاع كل من سورية وروسيا وإيران وتركيا، تم فيه بحث موضوع انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وكذلك تطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم طريق M4”.

وكانت الوزارة أعلنت في الثامن والعشرين من كانون الأول الماضي في بيان لها أن لقاء “جمع وزير الدفاع السوري واللواء مدير إدارة المخابرات العامة السورية مع نظيريهما وزير الدفاع التركي ورئيس جهاز المخابرات التركية في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة الطرف الروسي، وبحث الجانبان ملفات عديدة، وكان اللقاء إيجابياً”.