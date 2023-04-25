وزير الصناعة الإيراني: بدء التبادل التجاري بين طهران والرياض

طهران – سانا

أعلن وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين بدء التبادل التجاري بين إيران والسعودية.

ونقلت وكالة “إرنا” الرسمية عن فاطمي أمين قوله اليوم: “بالنظر إلى الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات بين البلدين فإن دخول البضائع الإيرانية إلى السعودية مطروح على جدول الأعمال”، موضحاً أنه تم البدء بعملية تصدير البضائع إلى السعودية.

وكانت إيران والسعودية اتفقتا مؤخراً برعاية الصين على استئناف العلاقات الثنائية، وإعادة افتتاح سفارتي البلدين، وأكدتا عزمهما الثابت على بذل كل الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.