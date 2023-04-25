30 ملياراً قيمة الضبوط التموينية في اللاذقية خلال أربعة أشهر

بلغت قيمة الغرامات المالية للضبوط التموينية في محافظة اللاذقية خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 30.375 مليار ليرة سورية.

وفقد نظّمت المديرية خلال هذه الفترة 290 ضبطاً بحق بعض المستوردين لعدم إصدارهم الصكوك السعرية الخاصة بهم، وأصحاب المخابز لسوء نوعية الخبز ونقص الوزن وتهريب الدقيق التمويني، طالت مخالفات متعلقة بالاتجار بالمشتقات النفطية في السوق السوداء، والغش والتدليس في صناعة المواد الغذائية وغير الغذائية، والاتجار بالمواد الإغاثية، وحيازة المواد منتهية الصلاحية، والبيع والإعلان بسعر زائد، والمواد مجهولة المصدر، كما تم تنظيم 478 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار وأجور الخدمات، وعدم حيازة الفواتير في مجال الألبسة والأحذية والمواد الغذائية والمواد الصحية والكهربائيات.

ويُشار إلى أن المواد المدعومة من الدولة التي تم ضبطها كانت معدة للاتجار بطريقة غير مشروعة في السوق السوداء بقصد المنفعة المادية، وبلغت كمياتها 3612 كغ دقيق تمويني و13214 ليتر مازوت و1100 ليتر بنزين.