26-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية

محمد عباس

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.93% إلى 77.79 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.78% إلى 81.40 دولار للبرميل وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

وكشفت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام تراجعت بنحو 6 ملايين والبنزين بواقع 1.9 مليون برميل على التوالي خلال الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور التقرير الرسمي لمخزونات الخام الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

ولقيت الأسعار دعما من تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية إلى 101.75 نقطة.

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