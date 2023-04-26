افتتاح المعرض الأوّل للكتاب في السلمية

حماة – يارا ونوس

بمناسبة يوم الكتاب العالمي، نظّم مجلس مدينة السلمية، يوم أمس، بالتعاون مع المركز الثقافي العربي ومشاركة دور النشر والجمعيات الثقافية، معرضاً للكتاب هوَ الأوّل من نوعه، وذلك في قاعة جمعية سلمية للمسنين.

وأكدت المهندسة سهاد زيدان رئيس مجلس المدينة أنه ليس غريباً في مدينة الفكر والثقافة أن تحتفل بهذا اليوم، مشيرة إلى أن الحضور الكبير كان مدعاة فخر واعتزاز بأن يعود الكتاب لموقعه الحقيقي ويعود للأجيال الذين ابتعدوا عن المطالعة بسبب ما فرضته مواقع التواصل الحديثة.

وبينت زيدان أن المجلس بالتعاون مع المركز الثقافي حاول جاهداً أن تكون العناوين متنوعة، وأسعار بمتناول الجميع، وأشارت إلى أن أسعار الكتب كانت باهظة جداً ووصل الحسم إلى 50%.

وكشفت زيدان عن مشروع مستقبلي فريد من نوعه على ضوء هذا الوضع، وذلك بإقامة معرض خاص بالمكتبات المنزلية، وأن نقيم معرضاً للمكتبات المنزلية فذلك أمر غير عادي.. ففي كل منزل كنز ثمين من الكتب الوفيرة، وإن دلّ ذلك على شيء فهو يدلّ على أنّ سلمية مدينة الفكر.

ورأت مديرة المركز الثقافي حنان القصير أنّه لطالما كان يوم الكتاب العالمي غاية في الأهمية، فلا بدّ هنا أن يكون للمركز الثقافي بصمة، لذلك كانت لنا مشاركة بمجموعة كبيرة من الكتب بلغ عددها 5000 كتاب، تنوعت موضوعاتها بين المسرح والسينما وقصص وروايات الأطفال، وطرح CD كنوع جديد لبعض الشعراء (صوت فقط).

ولفتت القصير أن الإقبال كان شديداً في أول يوم، وخاصة على قسم المركز لوجود حسم 50% يستفيد منه المواطن ويحفز الجميع للعودة إلى الكتاب لأنه الأمان والضمان.

بدوره، شادي أبو حلاوة مسؤول اللجنة الثقافية في جمعية العاديات المشاركة بالمعرض لفت إلى أن فكرة المعرض كانت فكرتهم وتم طرحها في اجتماع سابق، والاستجابة كانت سريعة من قبل مجلس المدينة. واعتبر أبو حلاوة أن معرض الكتاب باكورة النشاطات المشتركة بين الفعاليات تحت إشراف مجلس المدينة. وأشار إلى مشاركة جمعية العاديات في المعرض تركزت على الآثار وتاريخ المنطقة طالما أن الجمعية تُعنى بالتاريخ، بالإضافة إلى سلسلة خاصة للأطفال كالبيادر التي تحوي قيّماً للتعاون والمودة.

انجي وردة، من روّاد الطلائع بالفصاحة والشعر، وهي إحدى زوار المعرض التي قدِمَت لاقتناء كتاب علمي كمجلة المعرفة، أو ديوان شعر، قالت إنّ أكثر ما لفت انتباهها بالمعرض كان قسم الشعر، وعبّرت عن امتنانها وسعادتها الكبيرين لمثل هذا النشاط المميز في استقبال عدد كبير من شريحة الشباب للاستفادة منه والعودة للقراءة واقتناء الكتب.

وبيّن رئيس مجلس إدارة جمعية المسنين محمد السيد، الذي استضاف هذا النشاط الثقافي الفني، أنّ المعرض مستمر لغاية يوم الجمعة، لافتاً أنّ المعرض يتخلله أمسيات ثقافية شعرية غنائية.

تخلل المعرض حفل فني لفرقة القنديل الموسيقية بقيادة نضال الماغوط.