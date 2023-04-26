الأمن الروسي يوقف نشاط مراكز اتصال مشبوهة في موسكو.. ويحبط هجوماً إرهابياً على القرم

موسكو – سانا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم إيقاف نشاط مراكز اتصال تمارس النصب والاحتيال على المواطنين في موسكو وتجمع المال لمصلحة القوات الأوكرانية.

وأوضح جهاز الأمن في بيان اليوم نقلته وكالة نوفوستي أن عناصر مديرية الأمن الفيدرالي في موسكو وبالتعاون مع شرطة العاصمة تمكّنوا من وقف نشاط مجموعة نظّمت مراكز اتصال مشبوهة وعملت على سرقة واختلاس أموال المواطنين الروس والأجانب بكميات كبيرة جداً.

وأشار البيان إلى أن المجموعة انتحلت شخصيات رجال الأمن وموظفي المؤسسات المالية، وكانت تخدع المواطنين لتحويل الأموال إلى بطاقات مصرفية تشير إليها، وبعد ذلك يتم سحب هذه النقود من مختلف المصارف ومن ثم تحويلها إلى عملات رقمية ومن ثم تحويلها من خلال محافظ تشفير مجهولة الهوية إلى حسابات في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم عن إحباط هجوم إرهابي على المستشفى البحري التابع لوزارة الدفاع الروسية في سيمفيروبول.

ونقلت سبوتنيك عن بيان لجهاز الأمن قوله: تمكّن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من إحباط أنشطة غير قانونية لمواطن روسي كان يخطّط لارتكاب عمل تخريبي وإرهابي على أراضي جمهورية القرم ضد منشأة رعاية صحية تابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وأضاف البيان: تم اعتقال الشخص المتورّط من جهاز الأمن الفيدرالي، وتمّت خلال عملية التفتيش مصادرة عبوة ناسفة ذاتية الصنع ومواد ضاربة على شكل مسامير وعبوة ناسفة حارقة ذاتية الصنع.