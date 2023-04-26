26-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

التجهيز لإعادة تشجير طريق مطار دمشق الدولي

بشار المحمد

وضعت مديرية الزراعة في محافظة ريف دمشق خطة لإعادة تأهيل طريق مطار دمشق الدولي، من خلال زيادة المساحة المشجرة بمختلف أنواع الأشجار الحراجية.

وتبلغ المساحة المقرر إعادة تشجيرها 115 هكتاراً، وستنفذ على مراحل والعمل جار على تأمين عدد من الصهاريج وآليات الخدمة وغرف مسبقة الصنع والأدوات الزراعية والعمال للقيام بالأعمال اللازمة لإعادة تأهيل شبكة الري وجميع الآبار الموصلة على الشبكة في الطريق.

ووفقاً للمديرية هناك متابعة مستمرة من قبل الفنيين في دائرة الحراج بريف دمشق لتنسيق وتجميل المنظر العام لطريق المطار البالغ طوله 42 كيلومتراً ذهاباً وإياباً، مثل إزالة الأعشاب والفلاحة وري الغراس المزروعة الحديثة والسابقة ورش المبيدات اللازمة لأشجار الزيتون الكبيرة إضافة لأعمال فرقة التربية والتنمية.

 

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