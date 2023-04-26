الجعفري ونائب رئيس وزراء أبخازيا يبحثان العلاقات الثنائية

بحث السفير السوري في موسكو الدكتور بشار الجعفري، الأربعاء، مع نائب رئيس وزراء أبخازيا وزيرة الاقتصاد كريستينا أورزجان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على رفع مستوى التعاون بين سورية وأبخازيا في جميع المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وذلك من خلال عمل اللجنة الحكومية المشتركة السورية الأبخازية.

بدورها قدمت أورزجان في مقر السفارة بموسكو تعازي القيادة والشعب الأبخازي بضحايا كارثة الزلزال الذي ضرب سورية شباط الماضي مشيرة إلى أن الشعب الأبخازي جمع مساعدات عينية ومالية، وأرسلها لمصلحة متضرري الزلزال في سورية.

من جانبه أكد السفير الجعفري عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين منذ قرون عديدة، منوهاً بموقف الشعب الأبخازي الداعم لصمود الشعب السوري، ومعرباً عن شكره باسم الشعب السوري على مساعدات أبخازيا الصديقة.

من جهةً أخرى، بحث الجعفري مع مدير عام مؤسسة المواد الدوائية الحكومية في محافظة نيجني نوفغورود الروسية بافل ياستريبوف مسائل تتعلق بتطوير التعاون بين البلدين في المجالات الطبية والدوائية.

وأكد ياستريبوف خلال استقبال الجعفري له اليوم في مقر السفارة استعداد مؤسسته لتقديم مساعدات إضافية لسورية، لافتاً إلى أن هناك زيارة قريبة إلى دمشق مع وفد من المؤسسة لبحث سبل تعزيز العلاقات مع الجهات المعنية.

من جهته أعرب السفير الجعفري عن شكره للمؤسسة، وخصوصاً على المساعدات على خلفية الزلزال وتداعياته، وللشعب الروسي عموماً، مشدداً على ضرورة ترسيخ التعاون بين البلدين الصديقين في كل المجالات.