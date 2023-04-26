الجيش الروسي يسقط مقاتلة أوكرانية و12 مسيرة

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عمليتها العسكرية الخاصة أسفرت خلال الساعات الـ24 الماضية عن تدمير العديد من الأهداف العسكرية الأوكرانية، بينها مستودعات ذخيرة وأسلحة ومدافع، إضافة إلى إسقاط قاذفة “سو-25” و12 مسيّرة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأن القوات الروسية أحبطت نشاط 4 مجموعات تخريب أوكرانية على محور كوبيانسك، ومجموعتين على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، كما قضت على مجموعتين أخريين على محور كراسني ليمان.

ولفت التقرير إلى مقتل أكثر من 40 جندياً أوكرانياً على محور كوبيانسك و65 جندياً على محور كراسني ليمان، و25 جندياً على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.

وذكر التقرير أنه تمّت تصفية نحو 300 من جنود ومرتزقة العدو على محور دونيتسك، حيث واصلت فصائل هجومية روسية مدعومة من وحدات القوات المحمولة جواً، ومجموعة القوات “الجنوب” وسلاح الجو والمدفعية، استهداف القوات الأوكرانية في الجزء الغربي من مدينة أرتيموفسك “باخموت”، كما دمّرت عدداً من المعدات العسكرية بينها مدفع هاوتزر “118” بريطاني الصنع.

ووفقاً للتقرير تمّ القضاء على ما يصل إلى 30 جندياً أوكرانياً وتدمير معدات عسكرية، بينها مدفع “إم 777” أمريكي الصنع على محور خيرسون، وتدمير 5 مستودعات ذخيرة للوحدات الأوكرانية في دونيتسك، ورادار أوكراني مضاد للبطارية “زووبارك”، وضرب موقعين للقيادة والمراقبة في منطقة خيرسون.

وحسب التقرير، تمّت إصابة 93 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 127 منطقة، واعتراض 16 قذيفة من راجمات الصواريخ “هيمارس”، وإسقاط 12 طائرة أوكرانية دون طيار.

وذكر التقرير أن إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغ 412 طائرة، و228 مروحية، و3861 طائرة دون طيار، و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8858 دبابة ومدرّعة أخرى، و1094 راجمة صواريخ و4663 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9777 مركبة عسكرية خاصة.

وكان مدير المكتب الصحفي للمجموعة العسكرية الروسية (دنيبر) ألكسي روليف، قد أعلن في وقت سابق أن وحدات المجموعة استهدفت مواقع للقوات الأوكرانية في اتجاه مدينة خيرسون موقعة خسائر كبيرة في صفوفها.

ونقل موقع (آر تي) عن روليف قوله اليوم: “في منطقة التجمّع السكني دنيبروفسكويه تم من خلال ضربة عالية الدقة القضاء على 15 عنصراً من مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، وتدمير 3 زوارق عالية السرعة وذخيرة للمدفعية والأسلحة الصغيرة”.

وأضاف روليف: إن وحدات المجموعة العسكرية الروسية دمّرت أيضاً المركز المؤقت لوحدات الدفاع المحلي الأوكرانية، وقضت على 30 مسلحاً أوكرانياً، ودمّرت راداراً من طراز (ايه ان تي بي كيو 36) ومدفع هاون متنقلاً ومدفعاً ذاتي الحركة من طراز (غفوزديكا) ومستودعاً للأسلحة والذخيرة.

إلى ذلك، أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم والتنسيق المشترك لقضايا الجرائم العسكرية الأوكرانية أن قوات نظام كييف استهدفت بالصواريخ والقذائف صباح اليوم مناطق عدة في دونيتسك.

ونقلت سبوتنيك عن الممثلية قولها في بيان اليوم على تلغرام: “قامت القوات الأوكرانية بإطلاق 20 صاروخاً من طراز (ام ال آر) أمريكية الصنع على منطقة أورلوفكا ومناطق كييفسكي وكويبيشيفسكي في دونيتسك”.

وأضاف البيان: تم تسجيل قصف أوكراني بـ11 قذيفة من عيار 155 ملم التي تستخدم من حلف (الناتو) باتجاه قرية تونينكي ومدينة ياسينوفاتا ومنطقة كيوبيشيفسكي، ما أوقع أضراراً مادية جسيمة.

من جهة ثانية، أكّد القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية يفغيني باليتسكي أن هجمات قوات نظام كييف المستمرة على محيط محطة زابوروجيه الذرية تمثل “إرهاباً دولياً”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن باليتسكي قوله اليوم عبر تلغرام: “تصادف اليوم الذكرى السنوية الـ37 للحادث الذي وقع في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، إنه تاريخ حزين لرابطة الدول المستقلة بأكملها عندما أصبح العالم فجأة على وشك وقوع كارثة نووية، وعندما فُقدت مئات الأرواح وأصبح آلاف الأشخاص ضحايا للإشعاع المميت”.

وأضاف باليتسكي: “واليوم نرى أن الغرب الجماعي الذي يغازل قيادة نظام كييف، ويمدّ أوكرانيا النازية بالأسلحة يضع العالم على حافة كارثة ذرية أخرى”، مؤكداً أنه “لا يمكن السماح بحدوث مثل هذه الكارثة مرة أخرى”.

وتقع محطة زابوروجيه الكهرذرية وهي أكبر محطة نووية في أوروبا في مدينة إنيرغودار على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وتخضع لسيطرة القوات الروسية منذ آذار 2022.