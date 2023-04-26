الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا .

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، محذرة من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية العالية ومن تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة بعد الظهر في المناطق الغربية والجنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غداً… تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو ربيعياً دافئاً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم على المناطق الغربية في ساعات بعد الظهر والمساء مع احتمال هطل زخات محلية من المطر في تلك المناطق، ويكون سديمياً مغبراً في بعض المناطق الداخلية مساء .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….