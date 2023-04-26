الخارجية والمغتربين: نتابع أوضاع السوريين المقيمين في السودان الشقيق ونعمل على إجلاء الراغبين منه

دمشق- سانا

أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تتابع باهتمام شديد أوضاع السوريين المقيمين في السودان الشقيق، وتتمنى لهم وللشعب السوداني الشقيق الأمن والسلامة.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت “سانا” نسخة منه اليوم: في إطار حرص الحكومة السورية على مساعدة المواطنين السوريين الراغبين بالإجلاء من السودان، أجرت الوزارة اتصالاتٍ مع دول شقيقة وصديقة للمساعدة في عملية الإجلاء، كما قامت السفارة السورية في الخرطوم وبتوجيه من الوزارة منذ اندلاع الأحداث في السودان بتسجيل قوائم بأسماء المواطنين الراغبين بالإجلاء بالتعاون مع عدد من أبناء الجالية.

وأضافت الوزارة: متابعة لتلك الجهود وبمساعدة الأشقاء في المملكة العربية السعودية تم حتى الآن إجلاء المئات من السوريين الراغبين من مدينة بور سودان التي وصل إليها فريق من السفارة، وإجلاء العشرات بمساعدة الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وتابعت الوزارة: إن سورية تتوجّه بالشكر لهذه الدول العربية الشقيقة على جهودها الإنسانية المثمرة، كما تتوجّه بالشكر لروسيا الاتحادية الصديقة لمساعدتها القيّمة بهذا الإطار.

وقالت الوزارة: إنه بمبادرة سخيّة عبّرت شركة أجنحة الشام للطيران عن استعدادها لإنجاز رحلة إجلاء من مدينة بور سودان، حيث تجري الوزارة اتصالاتها لتنفيذ المهمّة وفق القوائم المسجّلة لدى السفارة السورية في الخرطوم، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الرحلة وما سيعقبها من رحلات أخرى حسب الإمكانيات في حينه.

ونورد فيما يلي أرقام المكلفين تسجيل قوائم بأسماء المواطنين الراغبين بالإجلاء:

القائم بالأعمال بالنيابة في الخرطوم 0117034994

بور سودان، يائيل منصور من السفارة 0900277873

الخرطوم- جنوب، رامي جابر شلغين 0920630888

الخرطوم- شمال، أشرف شاهين 0923557929

بحري، مطيع 0997777771

جواد عبد الباقي 0920060057.