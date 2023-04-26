الصين تنتج 85 طناً من الذهب في الربع الأول من 2023

أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم أن الصين أنتجت 84.972 طناً من الذهب في الربع الأول من العام الجاري بزيادة 1.571 طن أو 1.88 بالمئة، قياساً بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت بيانات أصدرتها جمعية الذهب الصينية ونشرتها وكالة شينخوا “أن حجم استهلاك الذهب في السوق الصيني خلال الفترة ما بين شهري كانون الثاني وآذار الماضيين قفز بنسبة 12.03 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 291.58 طناً، في حين بلغ أيضاً استهلاك الذهب للأغراض الصناعية وغيرها 18.1 طناً بانخفاض نسبته 16.9 بالمئة عن العام الماضي”.

وأشارت البيانات إلى أن استهلاك المجوهرات الذهبية في الصين بلغ 189.61 طناً، بزيادة نسبتها 12.29 بالمئة على أساس سنوي في حين ارتفع استهلاك العملات المعدنية والسبائك الذهبية بنسبة 20.47 بالمئة إلى 83.87 طناً خلال نفس الفترة.