المهندس عرنوس يبحث مع بذر باش التعاون في مجالات الطاقة والنفط بين سورية وإيران

دمشق – سانا

استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بذر باش رئيس اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة عن الجانب الإيراني والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، أكّد الجانبان أهمية السعي لزيادة التعاون في مجالات الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية والغاز والاتصالات والسياحة، وضرورة إقامة مشروعات مشتركة ذات جدوى اقتصادية، وفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين اللذين يتعرّضان لعقوبات اقتصادية لا شرعية وحصار جائر.

وأكّد الجانبان أيضاً أن سورية وإيران واجهتا المحن والتحدّيات المشتركة معاً وقدّم كل منهما الدعم للآخر في كل المراحل، ومن الضروري تعزيز العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربطهما وفتح آفاق جديدة أمامها وتعميقها من خلال خطوات عملية تنعكس إيجاباً على البلدين.

ولفت المهندس عرنوس إلى تصميم الحكومة السورية على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كل المستويات، ومواصلة تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات وتذليل كل الصعوبات، موضحاً ضرورة زيادة التواصل واللقاءات المشتركة بين الفنيين لدى الجانبين لتنفيذ تلك المشروعات والاتفاقيات الموقعة، إضافة إلى تعزيز الجانب الاقتصادي والتبادل التجاري والارتقاء به إلى مستوى العلاقات السياسية والتنسيق العالي المستوى القائم بين سورية وإيران.

وقال رئيس مجلس الوزراء: “نعتزّ بالعلاقات الاستراتيجية مع إيران التي بنيت على مدى عقود طويلة، ونؤكد ضرورة تطويرها، ونشكر إيران قيادة وحكومة وشعباً على الوقوف إلى جانب سورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تعرّضت لها، إضافة إلى تقديم المساعدات الإغاثية للمتضرّرين من الزلزال”.

من جهته أوضح وزير الطرق وبناء المدن الإيراني أهمية زيادة تبادل المنتجات والسلع، وتفعيل التعاون في مجالات النقل البحري والبري والسكك الحديدية وشحن البضائع وتعزيز دور قطاع الأعمال في البلدين، إضافة إلى التعاون في مجالات الصناعات الصغيرة والمعارض والمناطق الحرة والتعاون المصرفي والمالي، مشدّداً على رغبة الحكومة الإيرانية بتعزيز وتوسيع علاقات التعاون الاقتصادي مع القطاعين العام والخاص.

حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل رئيس اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة عن الجانب السوري، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل.