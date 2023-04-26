بحث آفاق التعاون في قطاعي العمل والشؤون الاجتماعية بين سورية وإيران

دمشق – سانا

بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد مع معاون وزير الاقتصاد الإيراني ورئيس هيئة الاستثمار الإيرانية الدكتور علي فكري اليوم، آفاق التعاون المشتركة وسبل تطويرها وتفعيلها بمجالات قطاعي العمل والشؤون الاجتماعية.

وناقش الجانبان سبل الاستفادة من الخبرة الإيرانية في المواضيع المرتبطة بشبكات الحماية الاجتماعية والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الأسر المحتاجة بالمجتمع ومشاريع الريادة وحاضنات الأعمال وتعديل قانوني التأمينات الاجتماعية والعمل.

الوزير المنجد أكد أهمية الاستفادة من خبرة الجانب الإيراني التقنية للمساعدة في إعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية في سورية، واعتماد التحول الرقمي في عمل الوزارة، مشيراً إلى ضرورة استمرار التعاون والتواصل بين الفرق الفنية للوصول إلى صيغ تفاهم مشتركة وترجمتها على الأرض بأسرع وقت ممكن.

من جانبه أكد فكري استعداد الجانب الإيراني لتقديم كامل الدعم التقني والفني لسورية، عبر نقل الخبرات الإيرانية في المجالات المتعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعية في سورية.