بوتين يبحث مع باشينيان وضع “قره باغ”.. ومع رئيس وزراء أمرينيا التعاون الثنائي

موسكو – سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف هاتفياً، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

ونقل موقع “آر تي” عن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله اليوم: إنه تم خلال الاتصال بحث المسائل الحيوية لجدول الأعمال الثنائي، وخاصة الخطوات الهادفة إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري متبادل المنفعة.

وبهذا الصدد تمت الإشارة إلى نجاح معرض إينوبروم آسيا الوسطى 2023 الذي جرى في طشقند، من الـ 24 إلى الـ 26 من نيسان الجاري بمشاركة روسية نشيطة.

كذلك، بحث الرئيس بوتين مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان هاتفياً الوضع حول إقليم قره باغ المتنازع عليه بين إرمينيا وأذربيجان.

وقال المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الأرميني في بيان: “إنه تم خلال الاتصال بحث المسائل الخاصة بممر لاتشينسكي والوضع الإنساني في إقليم قره باغ”.

وفي وقتٍ سابق، دعا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين إلى تكثيف الجهود لمعالجة الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أن “غالوزين أجرى في يريفان مشاورات مع نائبي وزير الخارجية الأرميني فاغي غيفوركيان ومناتساكان سافاريان ومع وزير الخارجية أرارات ميرزويان، حيث تم بحث الوضع في المنطقة وخصوصاً مع تعقيد الأوضاع المثير للقلق في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ”.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال المشاورات التشديد على ضرورة تكثيف الجهود على كل الاتجاهات للتطبيع بين أرمينيا وأذربيجان، وفقاً لما تنص عليه اتفاقات زعماء روسيا والبلدين، موضحاً أنه تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات والتنسيق بين البلدين ضمن المنظمات الدولية.