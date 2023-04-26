تحذيرات من خطر بيولوجي في السودان

قال الجيش السوداني صباح اليوم الأربعاء إنه غير معني بأي بيانات تصدر عن أي جماعة أو أفراد خرجوا من السجون بما فيها بيان أحمد هارون المحتجز على خلفية بلاغات سياسية وأن لا علاقة له به ولا بحزبه السياسي فيما أبدت منظمة الصحة العالمية قلقها من خطر بيولوجي “هائل” بعد استيلاء متقاتلين على مختبر مركزي في العاصمة.

وأعلن مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش أن بعض السجون في السودان شهدت اضطرابات خلال الأيام السابقة مع اقتحام المسلحين بعضها وإجبار الشرطة على إطلاق سراح النزلاء بعد قتل وجرح بعض رجال الشرطة.

وأشار إلى أن هذا الأمر خلق تهديداً إضافياً للأمن والطمأنينة العامة في مدينة الخرطوم معرباً عن خشيته من تمددها إلى ولايات أخرى.

وأضاف أن النزلاء في بعض السجون بدأوا المطالبة بإطلاق سراحهم أسوة بما جرى ببعض سجون ولاية الخرطوم، معرباً عن انزعاجه الكبير من هذه الأحداث وما قد يترتب عليها من خطر عظيم جراء انفراط عقد الأمن، وحثّ المواطنين على أخذ الحيطة والحذر جراء هذا الوضع.

ومساء أمس الثلاثاء أعلن أحمد هارون المسؤول السوداني السابق في نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، أنه غادر سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين، وأنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم.

ودعا هارون في بيان صوتي السودانيين إلى مساندة القوات المسلحة وأشار إلى استعداده والمسؤولين الآخرين للمثول أمام القضاء.