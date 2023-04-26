26-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

تحذيرات من خطر بيولوجي في السودان

محمد عباس
قال الجيش السوداني صباح اليوم الأربعاء إنه غير معني بأي بيانات تصدر عن أي جماعة أو أفراد خرجوا من السجون بما فيها بيان أحمد هارون المحتجز على خلفية بلاغات سياسية وأن لا علاقة له به ولا بحزبه السياسي فيما أبدت منظمة الصحة العالمية قلقها من خطر بيولوجي “هائل” بعد استيلاء متقاتلين على مختبر مركزي في العاصمة.

وأعلن مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش أن بعض السجون في السودان شهدت اضطرابات خلال الأيام السابقة مع اقتحام المسلحين بعضها وإجبار الشرطة على إطلاق سراح النزلاء بعد قتل وجرح بعض رجال الشرطة.

وأشار إلى أن هذا الأمر خلق تهديداً إضافياً للأمن والطمأنينة العامة في مدينة الخرطوم معرباً عن خشيته من تمددها إلى ولايات أخرى.

وأضاف أن النزلاء في بعض السجون بدأوا المطالبة بإطلاق سراحهم أسوة بما جرى ببعض سجون ولاية الخرطوم، معرباً عن انزعاجه الكبير من هذه الأحداث وما قد يترتب عليها من خطر عظيم جراء انفراط عقد الأمن، وحثّ المواطنين على أخذ الحيطة والحذر جراء هذا الوضع.

ومساء أمس الثلاثاء أعلن أحمد هارون المسؤول السوداني السابق في نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، أنه غادر سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين، وأنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم.

ودعا هارون في بيان صوتي السودانيين إلى مساندة القوات المسلحة وأشار إلى استعداده والمسؤولين الآخرين للمثول أمام القضاء.

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