تساؤلات كثيرة حول دوري الشباب وتتويج الأهلي؟

توّج فريق أهلي حلب باللقب الثالث له توالياً في بطولة دوري الشباب والخامسة عشرة في تاريخه، ومع هذا التتويج ونهاية نسخة وصفت بأنها الأسوأ لدوري الشباب بعد عودته بشكل منتظم، وقبل التطرق لنظام البطولة الذي يعدّ السبب الأقوى لضعف الدوري، نطرح عدة تساؤلات حول بطل الدوري نفسه.

والبداية من اللاعبين، فرغم تغيير وجوه معظم اللاعبين بسبب ترفعهم إلى الفئة الأعلى، استطاع الأهلي بشبابه تأكيد سيادته على كرة تحت 20 عاماً، وطبعاً لا ننسى أيضاً أن المدرّب هذه المرة مختلف أيضاً، وهاتان نقطتان تحسبان لإدارة النادي، ولكن هل هؤلاء الشباب قادرين على حمل عبء تمثيل منتخبنا في المنافسات الدولية؟.

هذا التساؤل المشروع نطرحه بعد النتائج المخيّبة التي خرج بها منتخبنا الشاب من نهائيات كأس آسيا آذار الماضي، والذي كان قوامه من لاعبي الأهلي المتوجين مع المدرّب معن الراشد بنسختي العامين الماضيين من دوري الشباب، حيث كان اعتماد المدرّب الهولندي مارك فوته على أبرز لاعبي الأهلي، كالمهاجم زكريا رمضان والظهير محمود النايف والمدافع علي الرينة ولاعب الارتكاز عامر فياض كأساسيين، إضافة للجناح حسن دهان والحارس محمد حسوني كبدلاء، أي أن اللاعبين المذكورين وبعد صولاتهم وجولاتهم في الدوري لم يستطيعوا تقديم شيء يُذكر في البطولة رغم مستواهم الجيد في الوديات، وهنا نصل إلى نقطة أخرى أن لاعبينا بحاجة للتثقيف، فأغلبهم لا يملكون ثقافة كروية تعطيهم الثقة عند خوض مباريات كبرى في ملاعب دولية، فيما يستطيعون التغلب على ذلك في المباريات الودية التي يغيب عنها الجمهور والضغط.

وبالعودة لنظام البطولة الذي يلعب وفق مجموعتين ويلعب بطل كلّ مجموعة مع الأخرى لتحديد البطل، ما يعني أن كل فريق سيلعب فقط 14 مباراة خلال موسم كامل بعد أن كان يلعب 26 مباراة، ما يعني هبوط عدد المباريات لمقدار النصف تقريباً، والغريب أن حجة تقسيم الدوري مدعاة للتعجب، فالاتحاد يلقي باللوم على الأندية التي رفضت خوض دوري بالنظام القديم نظراً لارتفاع التكاليف، مع العلم أن إنفاق الأندية مئات الملايين من أجل حصد لقب مكافأته عشرون مليوناً فقط!!.

سامر الخيّر