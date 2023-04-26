26-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

تسجيل 17 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد عباس

أعلن المركز الوطني للزلازل عن تسجيل 17 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل أعلاها في لواء إسكندرون بقدر 4 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المركز في بيان أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 8 هزات في لواء إسكندرون، تراوحت شداتها بين 1.6 و4 درجات، وسجلت 6 هزات في تركيا، تراوحت شداتها بين 2.3 و3.8.

ووفق البيان: من الهزات المسجلة 3 هزات غرب حماة بـ 9 كم بمقدار 3.2 درجات على مقياس ريختر على عمق 10.1 ، وشمال شرق طرطوس بـ 43 كم بقدر 1.5  درجة، وشمال ريف دمشق ب 19 كم بقدر 2.3 درجة على مقياس ريختر.

وكان المركز أعلن أمس عن تسجيل 15 هزة أرضية ضعيفة.

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