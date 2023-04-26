تسجيل 17 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ24 ساعة الماضية

وأوضح المركز في بيان أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 8 هزات في لواء إسكندرون، تراوحت شداتها بين 1.6 و4 درجات، وسجلت 6 هزات في تركيا، تراوحت شداتها بين 2.3 و3.8.

ووفق البيان: من الهزات المسجلة 3 هزات غرب حماة بـ 9 كم بمقدار 3.2 درجات على مقياس ريختر على عمق 10.1 ، وشمال شرق طرطوس بـ 43 كم بقدر 1.5 درجة، وشمال ريف دمشق ب 19 كم بقدر 2.3 درجة على مقياس ريختر.

وكان المركز أعلن أمس عن تسجيل 15 هزة أرضية ضعيفة.